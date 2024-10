Djokovic-Nadal, Riad: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Nole Djokovic e Rafa Nadal sono attesi in campo a Riad per contendersi il terzo posto del Six Kings Slam, il torneo d'esibizione che ha visto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz conquistare l'ultimo atto della competizione. L'arena saudita proporrà dunque una riedizione ufficiosa di una delle più grandi rivalità della storia del tennis, che nel corso di questa stagione ha definito l'ultimo passaggio di consegne ai nuovi rivali: i numeri 1 e 2 al mondo, rispettivamente di 21 e 23 anni. Nadal, che di anni ne ha 38, si concederà questa sfilata nella capitale del regno - che da quasi un decennio investe sullo sport quale asset strategico della Saudi Vision 2030 (il piano di emancipazione dell'economia dall'export di petrolio) - prima di tornare a fare sul serio un'ultima volta in Coppa Davis con la maglia della nazionale. Poi, il definitivo congedo con un'intera generazione di appassionati. Dall'altra parte del campo c'è il numero 4 al mondo, che a 37 anni non intende rinunciare al 100º titolo in carriera dopo il Career Grand Slam completato a Parigi. Il serbo ci ha provato dapprima allo Us Open e in seguito a Shanghai, due tornei che hanno poi visto trionfare il suo successore in vetta al ranking mondiale. Terminato il giro di giostra a Riad, Djokovic si rimetterà in cammino verso il più simbolico dei trofei.