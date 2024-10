Djokovic non pensa al ritiro, la frase che spiega la sua grandezza: "Sento..."

L'amore per la Coppa Davis

"L’altro sprone arriva dall’orgoglio e dalla gioia che provo a competere per il mio Paese. Adoro giocare la Coppa Davis con la Serbia, quando difendo i colori del mio Paese provo sensazioni uniche. So che alcuni pensano che dovrei ritirarmi dopo aver vinto l’oro olimpico, altri invece pensano che nonostante l’età sia ancora uno di quelli che può essere uno dei favoriti negli Slam. Io la penso come questi ultimi. Nonostante viaggiare e stare tante settimane lontano da Belgrado e dalla mia famiglia non nego diventi via, via più pesante, sento ancora la fiamma della motivazione ardere dentro di me. Insomma non so quanto andrò avanti ma per un po’ mi vedrete ancora competere sui campi da tennis", ha concluso 'Nole'.

Il tennis live: tutti i match in diretta