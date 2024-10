Sinner, confessione intima su Alcaraz e battute virali: “Sarebbe strano, no?"

Jannik Sinner conquista anche il Six Kings Slam, il torneo esibizione svoltosi in Arabia Saudita, a Riyadh, dal 16 al 19 ottobre. L'altoatesino si portà così a casa l'incredibile monteprimi e guarda con ottimismo al finale di stagione che lo vedrà impegnato prima alle Atp Finals di Torino e poi in Coppa Davis, dove sarà chiamato a trascinare gli azzurri per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga contro l'Australia - l'Insalatiera è tornata in Italia 47 anni dopo il primo, storico trionfo di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli (Pietrangeli capitano non giocatore) in Cile -. Un 2024 da sogno per il 23enne di San Candido che oltre ha conquistare la vetta della classifica mondiale ha messo in bacheca i primi due Slam della sua già straordinaria carriera: il 28 gennaio l'Australian Open battendo il russo Medvedev in rimonta dopo esser stato sotto 2-0 e l'8 settembre lo US Open liquidando la pratica Fritz 6-3 6-4 7-5. Come se non bastasse sono arrivati anche i trionfi a Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai.