Sinner, hai sentito Alcaraz? Il desiderio più grande: “Vorrei che io e lui…”

RIAD (Arabia Saudita) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rivali in campo ma amici fuori come testimoniato da entrambi. I due, ad esempio, avevano preso lo stesso aereo per spostarsi da Pechino (dove vinse Carlos) a Shanghai dove Jannik trionfò in finale contro Djokovic. Nella conferenza stampa post finale del Six Kings Slam di Riad, vinta da Sinner, Alcaraz ha proprio parlato del rapporto con l'italiano fuori dal campo: "C’è grandissimo rispetto reciproco tra me e lui. In effetti non parliamo molto, ma mi piacerebbe molto succedesse; questo ovviamente non cambia il mio modo di giocarci contro, dal momento che quando sono in campo non penso a null’altro che ad affrontare al meglio l’avversario, che sia Sinner o chiunque altro”.