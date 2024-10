Sinner, lo sceicco del Tennis: per Jannik guadagni da capogiro oltre ai record

Sinner: l’incasso totale del 2024

A Riad, Sinner si è aggiudicato anche la finale del Six Kings Slam, il torneo d’esibizione che ha proposto una serie di riedizioni ufficiose delle rivalità più intense del tennis mondiale. Dalla più iconica Djokovic vs Nadal, alla sfida tra il leader del ranking mondiale e il suo “vice” Alcaraz - lo spagnolo è chiamato in questo finale di stagione a difendere il 2º posto - . Presso l’arena saudita, l’azzurro e lo spagnolo si sono ritrovati per l’11ª volta in carriera (10 quelle ufficiali) per contendersi il montepremi da 6 milioni di dollari, pari a 5,52 milioni di euro, andato all’altoatesino grazie al successo rimediato dopo 2 ore e 21 minuti di gioco con lo score finale di 6-7(5), 6-3, 6-3. Risultato che ha provocato una ulteriore impennata nel bilancio delle vincite del 2024, con 16,6 milioni di euro vinti complessivamente, a cui vanno sottratti i 300 mila guadagnati a Indian Wells e poi decurtati a titolo di penalità per la vicenda Clostebol. Questi tutti i montepremi in euro andati all’azzurro: