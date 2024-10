Panatta show: “Sinner è più forte di Alcaraz". Sul montepremi: "Ho sbagliato..."

Jannik Sinner si porta a casa anche il Six Kings Slam , il torneo esibizione svoltosi in Arabia Saudita, a Riyadh, dal 16 al 19 ottobre con un montepremi mai visto prima. Il 23enne di San Candido ha superato Medvedev al primo turno, Djokovic in semifinale e Alcaraz nell'ultimo atto e ora si prepara a chiudere un 2024 da sogno con le Nitto Atp Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga , dove il numero uno al mondo sarà il grande trascinatore degli azzurri nella difesa del titolo conquistato lo scorso anno in finale contro l'Australia riportando l'Insalatiera in Italia 47 anni dopo la squadra capitanata da Nicola Pietrangeli e con protagonisti in campo Tonino Zugarelli, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Adriano Panatta.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Panatta su Sinner

Proprio quest'ultimo, a La Domenica Sportiva ha commentato il successo dell'altoatesino in Arabia Saudita: "Ha giocato bene. È un torneo particolare dove la cosa più importante sono i soldi, quello che ha perso al primo turno ha preso un milione e mezzo. Nel match con Alcaraz Sinner mi ha stupito ancora una volta perché pur avendo perso il primo set è rimasto lì - ammette Panatta -, ha giocato come se fosse la finale di Wimbledon piuttosto che del Roland Garros. Invece secondo me per Alcaraz dopo il primo set qualcosa non andava, la concentrazione. Questo dimostra che Carlos probabilmente ha più colpi, più possibilità di Jannik di trovare soluzioni, ma Sinner è più forte in questo momento perché è più stabile, continuativo nel suo gioco. E poi ha guadagnato un sacco di soldi: quest'anno è già arrivato a 16 milioni di euro di soli premi che va moltiplicato per due, perché quello che guadagni con prize money raddoppi con gli sponsor e tutti gli altri introiti. Per cui un ragazzo che già oggi è a 32 milioni, secondo me arriverà a una quarantina alla fine dell'anno. Non mi sembra poco". Poi scherza: "Questo mi fa pensare solo una cosa: che ho sbagliato anno di nascita (ride, ndr)".