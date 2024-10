Leggenda all'Atletico, flop all'Inter: ora gioca a tennis con un top 100

Un Top 100 argentino fratello d'arte e il terzo cannoniere più prolifico di sempre della nazionale uruguayana di calcio insieme, in doppio . Succederà all'Uruguay Open, torneo Challenger 100 , dove Federico Coria, numero 78 del mondo, giocherà in doppio con Diego Forlan, icona del Villarreal e dell'Atletico Madrid, che ha giocato anche in Italia nell'Inter senza lasciare il segno. Forlan si sta dedicando completamente al tennis, ha preso parte all'MT1000 di Lima nel circuito ITF World Tennis Master Tour. Curiosamente, si legge sulla pagina Instagram del torneo, l'ex attaccante che calciava con il piede destro oggi impugna la racchetta con la mano sinistra.

Forlan non è il primo, Maldini...

Il torneo è in programma dall'11 al 17 novembre al Carrasco Lawn Tennis Club di Montevideo, dove in 19 anni di storia sono passati grandi nomi come David Nalbandian, Guillermo Coria, David Ferrer, Juan Martin Del Potro o Fernando González. Forlan non è il primo calciatore in campo in un Challenger. Nel 2017 ci ha provato Paolo Maldini a Milano. La bandiera del Milan giocò con il suo istruttore Stefano Landonio. I due persero 6-1 6-1 in 42 minuti contro l'olandese Pel e il polacco Bednarek.