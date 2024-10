Medvedev raggiunge Sinner, Alcaraz e Zverev: qualificato per le Nitto ATP Finals!

Daniil Medvedev ci sarà. Il numero 5 al mondo si aggiudica un posto alle Atp Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre. Si tratta della sesta partecipazione consecutiva del russo alla competizione riservata ai migliori 8 tennisti al mondo, e che nel 2020 lo ha visto aggiudicarsi il ricco montepremi . Medvedev raggiunge così il leader del ranking mondiale Jannik Sinner , il numero 2 Atp Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev , già certi della qualificazione. Restano dunque a disposizione ancora 4 quattro posti per la 55ª edizione del torneo (la 50ª per il doppio) con in corsa tra gli altri Taylor Fritz , Novak Djokovic , Casper Ruud e Andrey Rublev .

Medvedev ritrova Sinner

Medvedev ritrova così il campione azzurro Sinner per la 14ª volta in carriera, con 7 vittorie per parte. I precedenti del 2024 sono invece 5, di cui 4 sono stati vinti dal numero 1 al mondo: Shanghai, Us Open, Miami e Australian Open. L'unico successo stagionale del russo rimanda ai quarti di finale di Wimbledon. A questi si deve aggiungere anche la ricca e ufficiosa amichevole di Riad al Six Kings Slam.