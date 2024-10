Al Festival del Cinema vince la prevenzione: trasmesso il docufilm "Tennis and Friends"

Dopo l’incredibile affluenza di pubblico dell’ultima edizione romana (12 e 13 ottobre 2024) che ha visto la partecipazione di oltre 120000 presenze e la realizzazione di 38000 screening gratuiti e il grande successo di ascolti raggiunti dalla proiezione andata in onda su Rai 2, il docufilm “ Tennis and Friends . La prevenzione scende in campo” arriva al Festival del Cinema di Roma. Il documentario, proiettato oggi all’Auditorium Parco della Musica nello Spazio Lazio Terra di Cinema (Regione Lazio), è un progetto sociale che la Rai e la produzione Aut Aut hanno realizzato per raccontare la storia della manifestazione che da 14 anni divulga la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Anni di grandi successi ma, soprattutto, di tante vite salvate.

45 minuti in cui scorrono le immagini dei sanitari, dei personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e delle persone comuni che, negli anni, hanno conosciuto la manifestazione promossa dalla Onlus Friends For Health di cui è fondatore e presidente il professor Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Sanità pubblica, Igiene e Medicina Preventiva e docente dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Il progetto Tennis and Friends – Salute e Sport nasce con un allestimento di una piccola area sanitaria presso il Foro Italico in Roma per la valutazione delle sole patologie tiroidee. Gli inizi si intrecciano con la storia personale di Massimiliano Ossini, è lui a spiegare come la moglie Laura scopre di soffrire di una patologia oncologica tiroidea mentre è in attesa del loro terzo figlio. Una vicenda che ha avuto un lieto fine grazie all’incontro con il professor Meneschincheri e che è stata motivo di ispirazione nella creazione del progetto.

“Con questo documentario la Rai, quale concessionaria del servizio pubblico, per la prima volta realizza un prodotto sull’importanza della prevenzione sanitaria che è uno dei motori del servizio sanitario nazionale” spiega Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari.

Protagonisti della pellicola anche i quattro testimonial di eccezione che da anni scendono in campo per sostenere il progetto sociale: Rosario Fiorello, Mara Venier, Paolo Bonolis e Maria De Filippi.

“Quando vedo la disponibilità dei medici – racconta Mara Venier, nell’intervista contenuta nel documentario – la loro generosità, la voglia di aiutare il prossimo, mi commuovo profondamente. Al Foro Italico, in occasione di Tennis and Friends, non sono Mara Venier, ma mi metto nei panni delle persone che sono lì in attesa”. Ad applaudire la proiezione di “Tennis and Friends” numerosi Ambassador che, ogni anno, intrattengono il pubblico sfidandosi nel “Torneo Celebrity” :Al Bano, Vittorio Brumotti, Marzia Roncacci, Beppe Convertini, Vincent Candelà, Eleonora Daniele, Max Giusti, Edoardo Leo, Massimo Lopez, Gigi Marzullo, Diego Nargiso e Nicola Pietrangeli, Ambassador del tennis italiano nel mondo e presidente onorario di Tennis and Friends.

«Tennis and Friends - Salute e Sport è il frutto delle mie esperienze personali, di una famiglia con un trascorso di professionisti sportivi e della mia professione di medico- dice Meneschincheri- Ho sentito con forza la necessità di veicolare alla popolazione la cultura della prevenzione attraverso un format che potesse avvicinare le persone in un grande villaggio, con ingresso libero, attratte dall’intrattenimento, dalla pratica sportiva, dalla presenza di personaggi pubblici, che fanno da contorno a quelle aree sanitarie dove possono sottoporsi a screening gratuiti. In questo contesto anche coloro i quali abitualmente sfuggono ai controlli, temendo di scoprire una eventuale patologia, possono invece sottoporsi alle visite, abbassando di conseguenza ogni stato di ansia».

Alla presentazione del docufilm sono intervenuti il campione sportivo e Presidente onorario di Tennis and Friends Nicola Pietrangeli, le giornaliste Marzia Roncacci ed Eleonora Daniele, il comico e conduttore Max Giusti, la responsabile cinema della Regione Lazio Lorenza Lei.