Berrettini-Tiafoe, Vienna: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Matteo Berrettini ha superato il primo turno dell' Erste Bank Open , l'ATP 500 di Vienna sul veloce indoor (Austria, montepremi 2.470.310 euro). Il 28enne tennista romano, numero 41 ATP, si è imposto all'esordio sul qualificato ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 7-5 6-4 e al secondo turno affronta lo statunitense Frances Tiafoe , testa di serie numero 5, che ha battuto il britannico Cameron Norrie. "Sono felice di essere di nuovo qui: su questo campo ho affrontato Thiem, Alcaraz, ma sono passati alcuni anni. Però le condizioni mi piacciono ed anche come rimbalza la palla" ha dichiarato Berrettini, che nella capitale austriaca arrivò in semifinale nel 2019 e nei quarti nel 2021.

Dove vedere Berrettini-Tiafoe: diretta tv e streaming

Sono due i precedenti tra Berrettini e Tiafoe, con una vittoria per parte. I due giocatori si sfideranno sul Centrale nel secondo match dopo Zverev-Giron (che inizierà non prima delle 18). La partita sarà visibile in diretta tv su Sky mentre la diretta streaming sarà disponibile su Skygo e su Now.

