Volata Sinner: il programma dei prossimi tornei e il possibile record

Giorni di preparazione cruciali per l’ultimo mese della miglior stagione di sempre vissuta dall’Italia del tennis. Giorni in cui Jasmine Paolini sta cercando di recuperare dal problema al piede sinistro che le ha impedito di giocare a Ningbo, suo ultimo appuntamento prima delle Wta Finals di Riad (2-9 novembre). L’azzurra, unica tennista impegnata in Arabia sia in singolare sia in doppio (con Sara Errani), sarà ancora una volta costretta agli straordinari. Giorni di riposo e allenamento a Torino anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori - il piemontese era ieri a Rivoli per alcuni test fisici - che insieme con Jannik Sinner saranno grandi protagonisti alla Inalpi Arena torinese.

Sinner prepara un finale di 2024 da urlo

Giorni cruciali, questi, anche per il n. 1 del ranking, in vista sì delle ATP Finals, ma anche di Parigi prima e Malaga dopo. Manca un mese alla conclusione di un 2024 con emozioni straordinarie in campo e quanto mai altalenanti per Sinner, non certo per via dei risultati. Ma è proprio in campo che il giocatore più forte del mondo ha dato più volte prova della sua natura più profonda: quella di un campione vero, con una mentalità d’acciaio e una realtà solidissima alle spalle. I primi 40 giorni con Panichi e Badio sono andati alla perfezione: tanto lavoro specifico (soprattutto per l’anca), ma anche abbracci, sorrisi e foto insieme. Una finale a Pechino, un titolo a Shanghai e una vittoria multimilionaria a Riad, battendo (ancora) Medvedev, Djokovic e finalmente Alcaraz. Un team che è tornato al completo, visto che a Montecarlo è arrivato anche Darren Cahill, assente per la trasferta asiatica e pronto ad accompagnare Jannik fino a fine anno.

