Parigi Bercy 2024: Sinner-Alcaraz, nuova sfida. Sorteggio, date, orari, diretta tv

Parigi si prepara a ospitare l’ultimo Masters 1000 della stagione. In programma dal 28 ottobre al 3 novembre, il torneo avrà luogo presso l’Arena Bercy dell'omonimo quartiere parigino. Si tratta del terzo appuntamento del 2024 nella capitale francese dopo il Roland Garros e i Giochi olimpici: il primo sul cemento. Il pubblico ritroverà fra gli altri il n. 1 al mondo Jannik Sinner. Non ci sarà invece il campione in carica Novak Djokovic, che sarebbe così tornato a Parigi dopo avere completato il Career Grand Slam grazie all’oro olimpico conquistato nel singolare maschile. Stando ai media serbi, l'ex leader del ranking mondiale ha rinunciato a prendere parte al Masters che lo ha visto trionfare per 7 volte in carriera, più di chiunque altro nella storia del torneo. Nel corso della stagione, il n. 4 Atp ha accusato problemi fisici che lo avevano già costretto a ritirarsi dal Roland Garros. Il torneo mette inoltre in palio la possibilità di compiere lo scatto decisivo verso le qualificazioni alle Finals, e il serbo rischia dunque di non poter scendere in campo a Torino per difendere il titolo vinto lo scorso anno, quando all'ultimo atto sconfisse Sinner. L'altro clamoroso rischio annesso è quello di uscire per la prima volta dopo 7 anni dalla top 10. Rimandato inoltre il pellegrinaggio verso il titolo numero 100 in carriera. Il campione azzurro invece, certo di rimanere in vetta alla classifica mondiale, punterà all’8º trionfo stagionale: il suo principale contendente sarà il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz. Un obiettivo che apre la strada anche verso il possibile record di incassi in un solo anno.