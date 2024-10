Sinner, la frase che spiega la sua grandezza. E sul futuro rivela: "Giocherò altri…"

La voglia di tornare a casa

Sono sempre di meno i giorni che Jannik Sinner si concede per tornare nella sua Sesto, ovvero il posto in cui è cresciuto che rappresenta per lui una vera e propria isola felice: "Sono veramente pochi i giorni a casa durante l’anno. Ci vado solo 3-4 volte per vedere soprattutto i genitori e i nonni. Non sai mai come va a finire. Quando vedo le montagne, le strade che conosco, le piste, e mi sento a casa. Mi sento libero che tutte le persone mi conoscono non per quello che sono ora ma per come ero prima. Quando ero a Sesto sono passato a casa di un vicino. Quando eravamo piccoli con i miei amici andavamo lì a suonare e correvamo via, ma un giorno ci ha beccato. Questo signore che ormai ha 85 anni mi ha detto ‘mi ricordo ancora di quando venivate a suonare’. Sono proprio queste le cose belle che mi danno una forza per continuare. Ci vuole poco per me, due giorni e sono di nuovo al 100% e posso lavorare di nuovo".