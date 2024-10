Berrettini stende Tiafoe e vola ai quarti a Vienna. Avanza anche Musetti

VIENNA (Austria) - Matteo Berrettini accede ai quarti di finale dell'ATP 500 alla Wiener Stadthalle, in corso di svolgimento a Vienna. Il tennista romano, infatti, dopo la netta vittoria all'esordio contro l'ungherese Fucsovics, proveniente dalle qualificazioni, ha liquidato il francese Tiafoe, quinto favorito del seeding , con il punteggio di 6-3, 6(6)-7, 6-3. Nel prossimo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra il russo Khachanov e lo statunitense Nakashima.

Anche Musetti ai quarti

Un malessere costringe il francese Gael Monfils ad abbandonare il torneo di Vienna. Lorenzo Musetti, che ha sconfitto Lorenzo Sonego all'esordio, è così direttamente ai quarti, per l'ottava volta in stagione. Venerdì giocherà contro il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 1, che ha sconfitto 6-2, 7-5 Marcos Giron, toccando quota 61 vittorie nel 2024, suo primato di successi in un anno solare.

