Djokovic, ATP Finals a rischio! "Purtroppo non sarò a Parigi"

PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic ha annunciato ufficialmente il forfait al Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione in programma la prossima settimana a Parigi-Bercy. Il tennista serbo, dunque, rischia di rimanere fuori anche dalle Nitto ATP Finals di Torino (10-17 novembre) dato che l'attuale sesto posto in classifica nella race non offre garanzie. Nole si è aggiudicato le ultime due edizioni del torneo dei maestri, ma considerata la scelta di saltare l'ultimo Masters 1000 della stagione la sua presenza nel capoluogo piemontese resta appesa a un filo.