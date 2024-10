Sinner a nudo, il mai detto e il momento più difficile: “Avevo tutti addosso”

Sinner e il periodo difficile

"Il vero momento difficile secondo me era proprio quando è uscita la notizia, prima di un Grande Slam. Avevamo tutte le camere addosso, era molto dura. Io guardavo gli altri giocatori per capire cosa pensavano veramente. Mi sono fatto tante domande, era difficile preparare un Grande Slam così. In fondo però sono convinto che niente succede per caso, e forse questo caso era proprio per capire chi è tuo amico e chi non lo è. E alla fine non dico che mi ha fatto bene, però mi ha fatto capire tante cose. Certo, è stato complicato quando io sapevo ma ancora non era uscito niente", aggiunge Sinner. Un periodo difficile, nel quale "il mio team mi è stato vicino tutto il tempo perché mi serviva. Per esempio, Darren non è andato a casa in Australia ed è venuto da me, è stato con me, mio papà è venuto. Grazie a loro io mi sono sentito al sicuro, protetto". Il tennis, conclude, "è il mio lavoro e la mia passione. C'era da separare il problema e il lavoro. E io ho sempre cercato di stare bene in campo, mi sono sempre preparato mentalmente per giocare bene e alla fine proprio per questo io ci sono riuscito. Anche perché, questa è la cosa più importante, se io avessi saputo che era colpa mia, secondo me non avrei giocato così".