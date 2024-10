Berrettini da 30 e lode con la Coppa Davis nella testa

È un Matteo Berrettini da 30 e lode, capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo e cogliere dopo quasi tre ore di lotta il terzo quarto in altrettante partecipazioni all' Atp 500 di Vienna. Nell’ultimo incontro di giornata sul Centrale della Wiener Stadthalle il 28enne romano ha colto il 30° successo stagionale eliminando lo statunitense Frances Tiafoe (n.15 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-7(6) 6-3, così da tornare a battere un Top 20 sul duro dalla vittoria sull'allora n.10 Hurkacz alla United Cup 2023 e raggiungere di nuovo i quarti in un torneo indoor dopo tre anni (proprio dal torneo di Vienna 2021, quando perse da Carlos Alcaraz). Sotto gli occhi di capitan Filippo Volandri, l’azzurro ha messo a segno 52 vincenti (il doppio rispetto al rivale) a fronte di 29 errori gratuiti, con 16 ace, 8 dei quali nel terzo set, dove era stato trascinato dall’indomito avversario che gli aveva annullato 3 match-point nella seconda frazione. Matteo ha salvato 15 delle 17 palle-break concesse dimostrando ancora una volta di sapere giocare al meglio i punti importanti. Domani si giocherà un posto nelle semifinali (raggiunte nel 2019) con il vincente fra Khachanov e Nakashima , che ha sgambettato Paul.

La commovente lettera del tifoso e l'invito

Avrà sofferto davanti alla tv anche il tifoso che ha scritto una toccante lettera al tennista capitolino, spiegando di averlo scelto come proprio idolo quando lo ha visto per la prima volta, nella semifinale degli US Open 2019 contro Rafa Nadal, primo exploit dell’azzurro. Dopo avergli rivolto un augurio speciale («Spero che tu trovi tutto ciò che desideri e ami») l’ammiratore aggiunge che in suo onore ha chiamato il figlio Matteo, suscitando la commozione del romano, come mostra il video sul profilo X dell’Atp. E così Berrettini ha invitato Nick (il nome del tifoso) e figlio a uno degli eventi del tour della prossima stagione.

Musetti contro Zverev

Sempre nella capitale austriaca Lorenzo Musetti, dopo essersi aggiudicato all’esordio il derby con Lorenzo Sonego, si è qualificato per i quarti senza scendere in campo. Il talento di Carrara doveva vedersela oggi al 2° turno con il francese Gael Monfils, che però ha annunciato il forfait per un malessere. Nel suo ottavo quarto di finale stagionale, il primo in carriera in questo torneo, l’azzurro sfiderà domani il tedesco Alexander Zverev, n.3 del ranking mondiale. Classifiche alla mano, proprio Musetti è al momento il più accreditato per ricoprire il ruolo di secondo singolarista dell’Italia alle Finali di Coppa Davis, dove tornerà a disposizione anche il leader tricolore Jannik Sinner, fondamentale nella storica impresa della passata edizione.

La situazione per la Coppa Davis

Tra i cinque pre-convocati per l’evento in calendario a Malaga dal 19 al 24 novembre non figura il nome di Berrettini: con l’altoatesino e il toscano ci sono infatti Flavio Cobolli e gli specialisti del doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Scelte non ancora definitive, basate sul ranking come ha spiegato Volandri, aggiungendo che per la rosa definitiva della nazionale chiamata a difendere il titolo 2023 sarà determinante la condizione fisica e mentale che i giocatori mostreranno a ridosso delle Finals. In sostanza il finalista di Wimbledon 2021 può avanzare la propria candidatura, specie dopo quanto fatto vedere a Bologna dove ha indossato i panni del trascinatore con tre successi su altrettante partite, grazie a personalità e attaccamento alla maglia. Mosso anche dal desiderio di essere finalmente protagonista, lui che nella passata stagione è stato costretto a guardare da fuori; infortunato e con la testa piena di dubbi e timori. Pronto a tutto, Matteo, per prendersi quel che la sfortuna gli ha tolto nel 2023, ovvero l’Insalatiera sul campo.