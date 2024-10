Sinner, il segreto è nella corda: Jannik come Harry Potter e Djokovic

MONTECARLO - Chiamatelo Jannik Potter: Sinner come Harry, il segreto è nella corda. L'interno della bacchetta per il mago più famoso del mondo, l'interno della racchetta per il numero uno al mondo. Lo strumento del tennis è in tutto e per tutto l'estensione del braccio, deve essere in simbiosi con il tennista e con il movimento: per questo motivo molti non l'hanno mai cambiata durante l'arco dell'intera carriera ( Sampras ed Agassi ad esempio). Roger Federer ad esempio decise di cambiare modello di Wilson (dopo aver vinto 17 Slam) per poter tener testa a Djokovic e Nadal mentre Nole dovette fronteggiare mesi di adattamento da Wilson ad Head, il brand che tutt'oggi fornisce il numero 1 al mondo Sinner. Jannik è al lavoro per mantenere lo scettro di re del tennis, evolvendosi proprio partendo dalla sua arma, ed è stato pescato a Montecarlo ad effettuare test su cui al momento c'è il più stretto riserbo. Obiettivo, provare un nuovo prototipo di racchetta.

La tensione della racchetta: Sinner come Nole

Con l'evoluzione tecnologica le corde delle racchette e le conseguenti tensioni sono un fattore chiave per un tennista, basta un grammo per stravolgere la sensibilità sulla pallina. L'altoatesino gioca con una tensione a 28 kg come Novak Djokovic. Stessa tensione a 28 Kg per Jannik e Nole ma due interpretazioni diverse sia di corde che di racchetta: il serbo gioca si con una racchetta di 30 grammi più pesante e con uno schema corde più fitto (18x19), utilizza un’incordatura ibrida “reverse” (budello sulle verticali, sintetico monofilamento sulle orizzontali) tirata a 28,5/27,5 kg. Sinner invece utilizza una corda sintetica monofilamento (Head Hawk Touch) di un calibro medio, 1,30 millimetri, e richiede una tensione appunto di 28 chilogrammi, uniforme sia per le verticali che per le orizzontali. Più tensione significa maggior controllo, meno tensione significa più potenza: il piatto corde di Carlos Alcaraz, che fa dell'esplosività la sua arma micidiale, è a 25 Kg di tensione. Roger Federer invece era solito modificare la tensione delle corde in base al torneo: al Roland Garros 25 Kg per poi passare a 21.5 per gli Us Open, un volta arrivò a giocare anche con 21.5/20. Generalmente la leggenda svizzera era solita usare 23 Kg le verticali e 21.5 Kg per le orizzontali.