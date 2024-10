Sky: il gran finale del tennis nel 2024

Sta per partire il gran finale di una stagione di tennis straordinaria, che regalerà ancora tanto spettacolo e divertimento su Sky. Dopo dieci mesi di sfide appassionanti, in arrivo oltre 600 ore di appuntamenti live da vivere anche in streaming su Now, con dieci tornei nell'arco di 60 giorni . Tra questi, quattro grandi eventi che vedranno in campo tantissima Italia: si parte lunedì 28 ottobre con il Masters 1000 di Parigi-Bercy in esclusiva su Sky, di scena fino al 3 novembre, per poi tornare a Torino dal 10 al 17 novembre per le Nitto Atp Finals , dove Jannik Sinner proverà a legittimare il ruolo di numero uno del mondo. Da non perdere anche la tappa di Riyadh con le Wta Finals , di scena dal 2 al 9 novembre: Jasmine Paolini scende in campo per giocarsi il titolo del torneo singolare e, insieme a Sara Errani, anche nel doppio, per provare a bissare il trionfo olimpico di Parigi. E ancora, l’appuntamento a Malaga con le Davis Cup Finals, dal 19 al 24 novembre, dove l’Italia di Volandri inseguirà il bis. Senza dimenticare tutti gli altri appuntamenti con il grande tennis fino a fine anno: dal 3 novembre, spazio a due tornei Atp 250 indoor, a Metz e Belgrado , mentre le Next Gen Atp Finals presented by Pif chiuderanno la stagione a Jeddah dal 18 al 22 dicembre. Altrettanto appassionantI anche i prossimi appuntamenti con i tornei Wta, a partire dal 28 ottobre con i 250 di Hong Kong , Jiangxi e Merida .

Dai talent a big Jannik

Sarà, al solito, un racconto attento, completo e al top della tecnologia: la squadra di Sky Sport sarà praticamente ovunque, mentre gli studi saranno un punto di riferimento all’avanguardia per analisi e commenti autorevoli del dream team dei talent, formato da campioni d’eccezione come Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Raffaella Reggi, Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Barbara Rossi, Stefano Pescosolido e Marco Crugnola. Non mancherà il tocco editoriale delle grandi Produzioni Originali di Sky Sport: per celebrare il primo anno da numero uno del mondo, arriva il nuovo episodio della serie di interviste speciali realizzate con Sinner: da domani, 25 ottobre, alle 22.30 su Sky Sport Uno e in streaming su Now (disponibile anche on demand) Jannik, oltre il tennis - Capitolo 3, il dialogo a tu per tu tra il campione e il direttore di Sky Sport Federico Ferri, realizzato il 18 settembre a Milano, al grattacielo Gioia 22, negli spazi di Intesa San Paolo, che per il terzo anno consecutivo è partner di questa produzione. Un bilancio sulla stagione in chiusura, per mettere a fuoco gli obiettivi futuri tra racconti di sport e di vita, alla scoperta dell’uomo oltre che del tennista, anche da un’inconsueta prospettiva vista da Jannik fuori dal campo. Un’intervista a 360 gradi in cui Sinner racconta i segreti della sua ascesa al trono del tennis mondiale, i sogni, i traguardi ancora da raggiungere, le difficoltà, come quelle vissute nei momenti tormentati di questa stagione, a partire dal caso Clostebol e tutto quello che ha voluto dire per lui. Un affascinante percorso che ancora una volta regala un’immagine di Sinner inedita e senza filtri. Su Sky Sport Insider, il servizio del sito skysport.it con analisi approfondite e interviste rivolte agli abbonati, è disponibile l’anteprima della nuova Produzione Originale: un lungo estratto video, accompagnato dall'editoriale di Federico Ferri. E a dicembre arriverà anche una nuova Produzione Originale dedicata alla grande protagonista al femminile del 2024, Jasmine Paolini, un docufilm che racconterà la sua storia attraverso le parole della protagonista e di chi ha vissuto con lei la sua ascesa straordinaria ai vertici della classifica Wta.

Un anno da record

Quella che sta per volgere al termine è già una stagione da primato per il tennis su Sky, considerato che nel 2024 il tennis ha catalizzato il 22% degli ascolti complessivi di Sky Sport, mettendo a segno una crescita del 121% rispetto all’anno precedente. Ben 6 i match di quest’anno che rientrano nella top 10 dei migliori ascolti di sempre. Tra questi, la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov, con 1 milione e 511 mila spettatori medi, e la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, con 1 milione 329 mila spettatori medi, rispettivamente il secondo e il terzo evento tennistico più visti di sempre su Sky. Da segnalare anche la finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, seconda migliore gara di tennis di sempre su Sky per share tv (11%), dopo la finale di Wimbledon 2021 Djokovic-Berrettini. La miglior partita femminile di sempre è stata invece la finale di Wimbledon tra Barbora Krejcikova e Jasmine Paolini, che ha ottenuto 916 mila spettatori con il 9,7% di share tv e quasi 1,7 milioni di contatti unici. «Il tennis è uno dei pilastri della Casa dello Sport di Sky, che coinvolge un pubblico sempre più ampio e appassionato - ha commentato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia -. Sono stati dieci mesi di grandi soddisfazioni sia sul campo per i nostri atleti che per i nostri ascolti. Sky continua a svolgere un ruolo di primo piano nella crescita dello sport».

Il racconto

Anche per il gran finale, Sky metterà in campo una super squadra per raccontare tutte le sfide con la competenza, la completezza e l’entusiasmo di sempre. Per ogni giornata di incontri, su Sky Sport Tennis e Sky Sport 24 proseguono gli studi pre e postpartita, gli approfondimenti, le analisi - anche grazie al consueto apporto della tecnologia dello Sky Sport Tech, la lente di ingrandimento virtuale che permette di analizzare i colpi decisivi e le giocate più belle - con ospiti e interviste esclusive. Per le Nitto Atp Finals e le Davis Cup Finals gli studi dello Sky Tennis Show saranno all’interno dei palazzi dello sport, rispettivamente, di Torino e Malaga e saranno condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Sotto la guida del caporedattore Other Sports Marco Caineri, si alterneranno nell’analisi i talent Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Barbara Rossi, oltre alla presenza alle Nitto Atp Finals di Flavia Pennetta. Nel racconto delle sfide, ecco le voci di Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero e dell’intero team di telecronisti. A bordocampo gli inviati Stefano Meloccaro, Dalila Setti e Paolo Aghemo sveleranno segreti e dettagli dei campioni prima e dopo i loro incontri, a partire dalle sessioni di allenamento che saranno seguite in diretta. Non mancherà lo sguardo originale di The Insider, con interviste e immagini inedite ed esclusive. Sky Sport 24, con i suoi continui aggiornamenti live, avrà il compito di fare da filo conduttore delle news, oltre a proporre highlights e studi di approfondimento. Inoltre, fino alla fine della stagione 2024, on demand resteranno disponibili le più belle Storie di Tennis e le partite più emozionanti dei tornei in onda su Sky e Now.

Boom e claim

Crescita percentuale a due cifre per i contenuti tennis sul sito skysport.it: nell’ultimo anno gli utenti unici sono passati da 7.6 a 11 milioni, le visite da 15 a 26 milioni, le page views da 66 a 117 milioni, le video views da 12 a 30 milioni. Nel complesso, si è trattato di una crescita media del 90% su tutti i principali KPIs. Ancora più rilevante l’incremento sugli account social di Sky, grazie anche al lancio del nuovo account Instagram Sky Sport Tennis. Complessivamente la crescita rispetto al 2023 è stata del 162% per le interazioni (da 18 a 49 milioni) e del 139% per le video views (da 205 a 492 milioni). Il miglior evento dell’anno a livello di Social Tv Audience è stata la finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev con 2.2 milioni di interazioni. E poi “Il Gran Finale di stagione”. È il claim della nuova campagna Sky Sport, ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency, on air dal 26 ottobre. Dalle Wta Finals di Riyadh alle Davis Cup Finals di Malaga, passando per le Atp Finals di Torino, i cieli delle capitali del tennis mondiale si illumineranno con i fuochi d’artificio generati dalle giocate degli atleti, pronti a darsi battaglia negli ultimi appuntamenti dell’anno. I “botti di fine anno” segneranno un’emozionante finale di stagione, con Sky Sport a fare da palcoscenico al più grande spettacolo del tennis.