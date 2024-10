Sinner, la netta risposta ai critici: “Così riesco a vincere le partite”

Sempre uguale

«Io come persona non sono mai cambiato, non è cambiato come tratto le persone. Cambia che ho un po’ meno tempo libero, ma perché io dedico tutto il tempo possibile al lavoro. Dipende da me. La mia carriera è iniziata quando a 13 anni e mezzo ho deciso di andare via da casa. Ora a 23 anni sono arrivato al punto che sognavo sempre, n. 1 del mondo. Ed è proprio ora che uno deve continuare a migliorare perché gli altri ti inseguono. Giocherò altri 15 anni, fino a 35-40 anni, speriamo che il fisico tenga... 15 anni sembrano lunghi, ma sono arrivato qui nello stesso hotel e mi sono detto che il tempo è passato veloce...».

Le cose importanti

«Il divertimento in ciò che fai è importantissimo, ti permette quando sei stanco di andare in campo e avere voglia di giocare. Non sempre hai voglia di allenarti, ma per giocare le partite devi dare il massimo prima. Le mie dediche? Nel momento in cui vinci, hai la possibilità di ringraziare le persone che ti hanno sempre aiutato. Il primo titolo grande è stato in Australia e lo volevo dedicare ai miei genitori. È stato difficile per me quando avevo 13 anni andare via da casa ma è stato più difficile per i miei genitori vedere partire un figlio di 13 anni, lasciarlo libero. In Australia è stato un momento molto bello, personale. A me piace condividere momenti belli con le persone che amo, era il momento giusto per farlo. Infatti loro mi hanno subito chiamato e ringraziato. Vedo sempre tanti ragazzini che hanno la pressione dei genitori addosso quando hanno 8-10 anni in un momento in cui non sai nemmeno se il tuo futuro sarà giocare a tennis, a calcio o stare in un ufficio. La pressione quando hai 9/10 anni ti fa sembrare quasi che devi fare le cose. Invece da ragazzino dovresti soltanto divertirti». Jannik ripercorre poi anche l’Us Open e la dedica alla zia, poi scomparsa. E si arriva a parlare del caso.