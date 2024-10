Zheng, fuoriprogramma a Tokyo: qualcosa spunta fuori dalla maglietta

Zheng Qinwen, il gesto di Uchijima in campo

Con un sorriso, la tennista ha fatto notare alla collega il cartellino, cercando di toglierlo, il che ha causato risate tra le due prima dell'inizio della partita. Zheng Qinwen ha trasformato l'incidente in un momento di simpatia e complicità con il pubblico. Con naturalezza, ha strappato l'etichetta che sporgeva dalla sua uniforme e l'ha consegnata a un raccattapalle, il che ha suscitato risate e applausi dagli spettatori presenti. Questo piccolo gesto ha contribuito a rompere la tensione pre-partita e ha evidenziato il carattere rilassato e genuino di Zheng, che ha saputo mantenere il suo spirito leggero e il buon umore, qualità apprezzate sia dai fan che dagli addetti ai lavori. Dopo il momentaneo svantaggio nel primo set, Zheng ha mantenuto la calma e ha approfittato della situazione con un break decisivo per portarsi sul 5-5. Da lì in avanti, non ha concesso più nulla, aggiudicandosi il primo set con un 7-5 che ha ribaltato il match in suo favore. Nel secondo set, Zheng ha preso pieno controllo della partita, mettendo in mostra il suo talento, concludendo con un netto 6-0. In appena un’ora e 18 minuti, ha chiuso la partita, dimostrando così tutta la sua bravura.