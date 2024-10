“Non riuscivo a batterlo, sempre tanta fatica”: Sinner dà i voti e svela tutto

"Nuova era Sinner-Alcaraz? Parlare di nuova era, però, è ancora presto, gli altri hanno vinto Slam per vent'anni. Vedremo come andranno i prossimi 5/6 anni e poi, potenzialmente, speriamo, sarebbe bello parlare di questo. Zverev è sempre più vicino a vincere uno Slam e secondo me, quando riuscirà a vincerne uno, poi potrebbe partire. Poi c'è Medvedev, veramente tosto da battere nei major. Nole ha vinto l'oro olimpico ed è ancora lì perché sa che può ancora vincere. Nel momento in cui saprà che non può più vincere, allora secondo me non resterà lì tanto" lo ha detto Jannik Sinner nello speciale "Sinner, oltre il tennis - Capitolo 3" di Sky.