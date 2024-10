“Sinner, qualche brivido mi percorre. Non so come abbia fatto per 5 mesi…”

Previsioni per il finale di stagione.

"Ci siamo abituati alla grande, siamo arrivati praticamente ogni settimana in fondo. L’augurio è che si continui. L’obiettivo Jannik è portare a casa le Atp Finals. Anche se è stata una stagione davvero molto lunga e se dal punto di vista mentale e fisico non si è al massimo. Jasmine nessuno l’avrebbe attesa così in alto. Sta recuperando un po’ di condizione. E i doppi Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini sono più che competitivi".

I cambiamenti in Davis e Billie Jean King Cup?

"La coppa femminile avrebbero dovuto chiamarla così da decenni. Billie Jean King è stata un riferimento e non solo nello sport. La riforma delle coppe era necessaria per il 2025. Il discorso si fa soggettivo quando parli di vestire la maglia azzurra. Il punto è la programmazione. Si gioca tanto, ma sono d’accordo con Sinner più che con Alcaraz. Si può scegliere, perché i richiami atletici sono fondamentali per poter arrivare alla fine di una stagione che richiede tanto".

Veniamo alle finali 2024 per l’Italia.

"Io non escluderei un Berrettini, la superficie a Malaga è veloce, se Matteo sta bene nel match secco è competitivo. Volandri ha tanta qualità e alternative tra cui scegliere, sarà un bel problema per lui (sorride.. ndr). Nelle donne c’è un po’ di ripresa in Bronzetti, ma Cocciaretto fatica, Trevisan non è al top. Tutte le aspettative sono su Jasmine e il doppio".

Sinner e Alcaraz si sono divisi gli Slam e hanno cambiato passo rispetto a tutti. Schiacceranno la concorrenza come Federer e Nadal all’inizio e poi come i Fab Four?

"Jannik e Carlos sono di una categoria superiori. Io spero di poter vedere una bella rivalità. Che è importante per i pubblico e stimola i giovani a migliorarsi giorno dopo giorno. Del resto Sinner e Alcaraz non smettono di migliorare. Ogni anno in Australia è bello vedere modifiche tecniche, fisiche e tattiche. Ricordo Federer due passi più avanti rovescio, Nadal modificare la risposta, Djokovic il servizio. Anche perché gli altri studiano e prendono le misure".