Musetti ko, in finale a Vienna ci va Draper: errori e rimpianti

VIENNA (Austria) - Jack Draper si conferma bestia nera di Lorenzo Musetti. Il tennista statunitense, numero 18 al mondo, ha sconfitto per la terza volta in carriera l'azzurro e questa volta nella semifinale dell'Atp 500 di Vienna con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un'ora e 48 minuti. Primo set di alti e bassi, Musetti pere subito il servizio, lo recupera al 4° gioco (2-2) ma poi lo statunitense piazza 4 game consecutivi (parziale 17 punti a 7) chiudendo 6-2 la frazione. Seconda frazione ce segue la falsa riga della prima, Musetti perde il servizio al 3° gioco inseguendo sul 3-1. Draper, tra il 6° e 8° gioco, salva 7 palle break ma non l'ottava con Lorenzo che pareggia sul 4-4 ma, come nel primo set, l'italiano perde nuovamente e malamente il servizio mandando l'americano a sevire per il match. Draper, visibilmente stanco (come allo US Open contro Sinner), chiama il medical time-out e si affida al suo servizio per mandare i titoli di coda.