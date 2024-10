Berrettini cambia ancora: la scelta per tornare al top non funziona

"Io e Francisco Roig abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale. Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest'anno, l'impegno e i risultati ottenuti. E' stata un'esperienza professionale che mi ha fatto crescere moltissimo, sia in campo che fuori. Gli auguro il meglio per il futuro e gli faccio un grosso in bocca al lupo". Così Matteo Berrettini ha annunciato, sui social, la separazione dal suo coach. Il tennista romano, n.41 Atp, è reduce dalla sconfitta ai quarti di finale nel torneo di Vienna, contro il russo Karen Khachanov, e si appresta a tornare in campo a Parigi-Bercy per la terza volta.