Sinner, ora anche Wawrinka? La realtà è semplice: chiamasi invidia

"A Torino verrò in macchina"

"Perché piaccio alla gente? Forse perché sono uno normale". Così Jannik Sinner nel corso di una lunga intervista alla Stampa in vista dell'ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi Bercy. "Il successo non mi ha cambiato, sono sempre lo stesso. Non cammino a testa alta se vinco, non mi deprimo se perdo. Non mi piace stare sotto i riflettori. Non mi atteggio. Chi mi sta vicino sa quanto tempo dedico al tennis. Poi o piaci o non piaci, non si può controllare tutto. Io bado a chi mi sta vicino, alla famiglia, del resto mi importa poco" ha aggiunto. Come si rilassa uno degli sportivi più famosi del mondo. "Guidando, mentre ascolto un po’ di musica. Sembra banale, ma non lo è per chi è sempre in giro per il mondo. A Monte-Carlo dopo gli allenamenti a volte mi metto al volante e faccio un giro, anche a Torino per le Atp Finals verrò in macchina", ha detto.