Draper deluxe a Vienna: primo 500 in carriera e 15° nel ranking

Che fosse un Jack Draper in versione lusso lo si era già capito in semifinale quando ha fermato in due set Lorenzo Musetti . La conferma dello stato di forma e della classe del mancino britannico la si è avuta in finale nell’Erste Bank Open di Vienna. Opposto al più esperto russo Karen Khachanov , caldo per il successo della scorsa settimana ad Almaty, Draper ha conquisto il primo titolo 500 in carriera fissando lo score sul 6-4 7-5 in un’ora e 35 minuti. Partita nella quale entrambi i protagonisti hanno cercato il punto e preferito osare che attendere. Il 22enne inglese, semifinalista agli US Open 2024, ha giganteggiato fino al 6-4 4-1, poi ha rischiato di vedere la partita allungarsi ma è stato bravo a stoppare il tentativo di ritorno di Khachanov: «Stavo giocando bene poi l'inerzia del match è virata, non ero nervoso ma un break è bastato per complicarmi la vita.

Khachanov è un ottimo rivale e sono contento di averla vinta in due set. A Vienna c'era un tabellone molto tosto e sono davvero felice, per me, per il mio team, e per tutto il lavoro fatto», ha dichiarato a fine match Draper, che ha chiuso la settimana festeggiando il suo nuovo best ranking da n° 15 del mondo che diventerà ufficiale oggi. Il 500 ATP di Basilea è stato ancora più giovane in quanto a età del vincitore. A segno infatti il 21enne francese Giovanni Mpetschi Perricard che ha sconfitto a sorpresa nella sfida per il titolo l’americano Ben Shelton, numero 6 del seeding. L’ha fatto per la seconda volta in stagione, la prima nel prestigioso torneo del Queen’s, su erba, ma questa volta con in palio il trofeo. Perricard, al secondo titolo nel massimo circuito, ha “ferito” il rivale di giornata con il servizio, arma che lo stesso Shelton utilizza per tramortire gli avversari. Ha confermato la qualità di questo colpo d’inizio gioco ma anche del tennis di volo. Ha chiuso sullo score di 6-4 7-6 (4) senza perdere mai la battuta nel torneo.

La scalata di Jack

Partito a fine 2023 come n° 206 ATP, oggi salirà al best ranking di n° 31: «Sono fiero di quello che ho fatto oggi e questa settimana, è stato straordinario. Su questa superficie il servizio è un'arma importante, cerco però di essere aggressivo da fondo e mettere sempre pressione ai miei avversari» ha spiegato il vincitore, primo francese a trionfare a Basilea dopo Yannick Noah nel 1982 e 1987. In archivio anche il 500 WTA di Tokyo e il 250 WTA di Guangzhou. Nel primo ha centrato il terzo titolo stagionale la cinese Zheng, che si è imposta 7-6 (5) 6-3 alla già campionessa Slam Sofia Kenin: «Sono fiera della mia capacità di lottare – ha detto la vincitrice – caratteristica che sognavo di poter avere quando ero appena 19enne». A Guangzhou titolo per la serba Olga Danilovic che ha annullato (6-3 6-1) l’americana Dolehide.