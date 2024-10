Paolini storica: n° 4 del mondo! Migliore azzurra di sempre, eguagliata Schiavone

Paolini: il film della stagione

Reduce dai quarti di finale al Wta 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini non ha perso tempo a incamminarsi verso le più alte quote del ranking mondiale. A febbraio conquista il primo titolo stagionale, aggiudicandosi la finale di Dubai contro Anna Kalinskaya. È la seconda italiana dopo Errani a trionfare negli Emirati, nonché la terza nella storia dell'Italtennis a vincere un Wta 1000 dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi. Al Roland Garros, diviene invece la quinta finalista italiana di sempre dello Slam parigino, dove si arrende alla n. 2 al mondo Iga Swiatek. Altro storico traguardo è raggiunto a Wimbledon, dove è la prima azzurra ad aggiudicarsi un posto all'ultimo atto dello Slam di Londra, che la vede poi arrendersi a Barbora Krejcikova. Il ko vale comunque la quinta posizione nel classifica mondiale. Infine, i quarti ai Wta 1000 di Pechino e Wuhan, che fanno di Paolini la prima tennista tricolore ad aver raggiunto la terzultima fase in tutti i tornei Major della stessa stagione. Tante le soddisfazioni nel doppio a fianco di Errani: il trionfo agli Internazionali di Roma, la finale del Roland Garros, il Wta 1000 di Pechino e l'oro ai Giochi di Parigi.