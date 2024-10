Sinner supera il record di Wilander, 21 settimane da numero 1 nella classifica ATP

Classifica Atp, le altre novità

Tra i primi 20 azzurri ritocca il best ranking Samuel Vincent Ruggeri (256,+1). Nessuna variazione per quanto riguarda la Top 10 questa settimana. Significativi i progressi, scorrendo la classifica, per i protagonisti degli ATP 500 conclusi domenica a Vienna e Basilea. Entra in Top 15 Jack Draper, campione a Vienna e quarto britannico a trionfare in un ATP 500 da quando sono stati introdotti in calendario. Torna in Top 20 Ben Shelton, finalista a Basilea. Il campione in Svizzera, il francese Giovanni Mpetshi Perricard, è il Top 100 che ha guadagnato più posizioni di tutti questa settimana (31, +19). Alla fine del 2023 era numero 206, nessun giocatore oggi tra i primi 50 ha migliorato in maniera più cospicua la sua classifica in questa stagione. Da segnalare, infine, il debutto del ceco Jakub Mensik, fermato ai quarti a Vienna, in Top 50 (48, +3), e del finlandese Otto Virtanen (96, +18) tra i primi 100.

La top10 e gli italiani

Questa la top ten della nuova classifica Atp: 1. Jannik Sinner (Ita) 11420 (--) 2. Carlos Alcaraz (Esp) 7120 (--) 3. Alexander Zverev (Ger) 6805 (--) 4. Novak Djokovic (Srb) 6210 (--) 5. Daniil Medvedev (Rus) 5230 (--) 6. Taylor Fritz (Usa) 4335 (--) 7. Andrey Rublev (Rus) 4070 (--) 8. Casper Ruud (Nor) 3855 (--) 9. Grigor Dimitrov (Bul) 3740 (--) 10. Alex de Minaur (Aus) 3725 (--). Così gli altri italiani: 16. Lorenzo Musetti 2600 (+1) 32. Flavio Cobolli 1502 (-1) 36. Matteo Berrettini 1370 (+5) 38. Matteo Arnaldi 1355 (-1) 43. Luciano Darderi 1263 (-1) 52. Lorenzo Sonego 1022 (-3) 79. Fabio Fognini 721 (-2) 102. Luca Nardi 594 (-2).