Darderi, ko nel primo turno a Parigi: Griekspoor vince in due set

Ko all'esordio per Luciano Darderi. Il tennista azzurro, reduce dall'eliminazione agli ottavi di Vienna contro Jack Draper, si arrende al primo turno del Masters 1000 di Parigi, dove a raggiungere i sedicesimi di finale è l'olandese Tallon Griekspoor. Il numero 39 Atp si impone in 2 set con il punteggio finale di 6-3, 6-4, aggiudicandosi dunque il match contro il numero 3 al mondo Sascha Zverev - sfida in programma martedì 29 ottobre - .