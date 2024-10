Sinner trascina l’Italia: altri Magnifici 7 a Parigi, è primato di azzurri!

Giorni di allenamento per Sinner a Parigi. Jannik non farà il suo esordio nell’ultimo Masters 1000 stagionale prima di mercoledì, direttamente al 2° turno. Però è già da un paio di giorni all’AccorArena di Bercy. Dopo qualche sessione di allenamento sul duro a Monte-Carlo (effettuando anche test con alcuni modelli di racchette) il n.1 del mondo ha preferito raggiungere in anticipo la capitale francese per cercare il giusto feeling sulla superficie del Palais Omnisports (per l’ultimo anno sede dell’evento, dal 2025 ospitato dalla Defense Arena in zona Nanterre) in cui, per sua stessa ammissione, non è ancora riuscito ad esprimere il proprio miglior tennis. Punta ad alzare il proprio livello il 23enne di Sesto Pusteria, e dovrà farlo da subito visto che sarà chiamato a misurarsi con il vincente del match tra Ben Shelton , reduce dalla finale a Basilea, e l’estroso Corentin Moutet, passato attraverso le qualificazioni. L’obiettivo dichiarato del campione di Australian Open e Us Open (con il team si è ricongiunto anche coach Darren Cahill ) è arrivare al top per le Finals di Torino, dove sarà al centro dell’attenzione dei tifosi e di tutto il Paese, per poi provare a prendere di nuovo per mano l’Italia nella Final 8 di Coppa Davis.

Sinner si difende

In attesa di iniziare la caccia all’8° titolo nel 2024 (65 successi nel tour, più i 3 colti nel ‘Six Kings Slam’ di Riad, a fronte di 6 sconfitte) Sinner è il più ambito anche dai media. Così, dopo essersi pronunciato sulla regola che dal prossimo anno consentirà il coaching in campo ("Non credo che le cose cambieranno in modo rilevante, anche adesso alcuni allenatori danno consigli. Sei solo come atleta in campo e cerchi di realizzare e comprendere la situazione da solo"), in un’intervista a Eurosport il n.1 si è difeso dalle critiche per il premio di 6 milioni di dollari, il più grande nella storia del tennis, intascato in Arabia. "Non gioco per soldi, è molto semplice. Certo, 6 milioni sono un bel montepremi, ma sono andato a Riad perché c'erano probabilmente i sei migliori giocatori del mondo e potevi misurarti con loro".

"Quando sono tornato da vincitore, la sensazione era più del tipo: 'ok, ho affrontato le partite nel modo giusto e spero questo possa migliorarmi come giocatore per il futuro'. Naturalmente i soldi sono importanti, ma non così tanto. Vivo una bella vita anche senza quei soldi. La salute che ho, la famiglia che ho, sono assai più importanti, come il fatto di essere circondato dalle persone giuste. I soldi sono solo un’extra". E lo ha dimostrato non puntando al primato nel Bonus Pool degli Atp 500, il premio in denaro (totale 1,3 milioni di dollari, 569mila al vincitore che è Fils) per i migliori risultati nei tornei 500 istituito dall’Atp nel 2023 al fine di non farli snobbare troppo. Sinner è secondo e ne riceverà 287mila.

Gli 8 azzurri a Bercy

Intanto con la promozione dalle qualificazioni di Lorenzo Sonego e Fabio Fognini sono diventati otto gli azzurri nel tabellone principale del 1000 parigino. Un record che certifica ancora una volta la qualità del movimento. Italia prima per partecipanti, appaiata alla Francia che però ha 4 wild card. E 7 sono gli statunitensi. Il torinese si è imposto 6-3 7-6 (4) sullo spagnolo Roberto Carballes Baena, mettendo a segno sei vincenti nel tie-break e chiudendo con il 76% di punti con la prima e un bilancio di 25 punti su 35 discese a rete.

Nel pomeriggio Sonny torna in campo per sfidare il cileno Nicolas Jarry con cui è in vantaggio 2 a 1 nei precedenti. Il 37enne di Arma di Taggia ha fatto valere la sua maggiore varietà di soluzioni per superare 7-6 (4) 4-6 6-2 il francese Arthur Cazaux, totalizzando 34 vincenti contro i 19 del rivale e quattro errori in meno (48 a 52). Fognini affronterà il kazako Alexander Bublik superato di misura lo scorso anno a Metz. In campo nella prima giornata anche Luciano Darderi, opposto all’olandese Tallon Griekspoor. Oltre a Sinner, a Bercy ci sono Matteo Arnaldi (contro Holger Rune), Lorenzo Musetti (trova Jan-Lennard Struff), Matteo Berrettini (con Alexei Popyrin) e Flavio Cobolli, con Richard Gasquet. Diretta del torneo su Sky Sport.