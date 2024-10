Paolini come Schiavone: il podio WTA per la storia

Alla vigilia dell’appuntamento di punta dell’ultima parte di stagione - il più importante dopo i 4 Slam - Jasmine Paolini scrive un’altra pagina storica per il tennis italiano, in un 2024 sempre più colorato d’azzurro. Fino a gennaio la 28enne toscana non aveva mai vinto due partite consecutive a livello Major, fermandosi sempre al massimo al secondo turno (tre volte a Parigi, una a New York; a Melbourne e Londra non aveva mai vinto nemmeno un match in tutta la carriera). Poi la svolta: all’Australian Open di inizio stagione ecco arrivare il primo terzo turno e il primo ottavo di finale Slam. Un traguardo fantastico, celebrato con quel genuino sorriso che abbiamo imparato a conoscere e ad amare alla follia in tutti questi mesi. Meno di un mese dopo, a Dubai, Paolini sollevava il titolo più importante della sua vita, prendendosi la rivincita nella finale del WTA1000 degli Emirati contro Anna Kalinskaya (che l’aveva fermata in Australia). Tra giugno e luglio, poi, l’apoteosi: due finali al Roland Garros e a Wimbledon, perse in maniera molto diversa, che però non hanno intaccato il sorriso e l’orgoglio per un traguardo clamoroso, forse irripetibile, che non si vedeva dal 2016. Allora toccò a Serena Williams - Serena Williams! - l’ultima tennista a raggiungere almeno la finale sia a Parigi che a Londra nello stesso anno.