Clamoroso Sinner, salta Parigi-Bercy! Il motivo dietro il forfait

Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione. A fermare il numero uno al mondo è un attacco influenzale che gli impedirà di scendere in campo costringendolo così ad alzare bandiera bianca. Un forfait forzato dunque che, però, non mette a rischio la sua presenza alle Atp Finals, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre, e alla Coppa Davis, in calendario a Malaga dal 19 al 24. Il 23enne di San Candido, testa di serie numero uno del tabellone, avrebbe dovuto fare il suo esordio mercoledì al secondo turno contro il vincente della sfida tra l'americano Ben Shelton e il francese Corentin Moutet ma, visto il ritiro, sarà l'altro transalpino Arthur Cazaux a prendere il suo posto nel torneo come lucky loser.