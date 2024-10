Musetti subito fuori a Parigi-Bercy, Struff vince in due set

PARIGI (Francia) - Dopo il forfait di Jannik Sinner per un attacco influenzale, anche il n° 2 d'Italia, Lorenzo Musetti saluta precocemente il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Sul cemento della capitale francese, il tennista carrarino è costretto ad arrendersi in due set al tedesco Jan-Lennard Struff. Una brutta prestazione per l'azzurro numero 16 del ranking Atp che cade all'esordio in 6-4, 6-2 contro il numero 42 del mondo che nel prossimo turno affronterà uno tra Fils e Cilic.