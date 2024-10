Fritz raggiunge Sinner alle Nitto ATP Finals, ufficiale: ecco il perché

"Dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione, i tavoli a cui siede la Fitp coinvolgono anche il governo e siano convinti che anche la determinazione del governo sia molto rilevante. L'obiettivo su cui stiamo lavorando fin dall'inizio sono altri cinque anni a Torino". Così, in occasione della presentazione delle iniziative collaterali per le Nitto Atp Finals, il sindaco Stefano Lo Russo sul rinnovo della manifestazione a Torino dopo il 2025. "Quella sulla tempistiche per una decisione è una domanda che va rivolta ad Atp, che penso stia prendendo in mano il dossier che è stato rappresentato in questi lunghi mesi di negoziazione e trattative - prosegue il sindaco -. Ovviamente il mio auspicio è che questa decisione sia positiva e che possa venire comunicata quanto prima così da poter programmare i rimanenti anni".

"Farò il tifo per Sinner"

"È una trattativa molto complessa che si gioca su diversi terreni, sappiamo che la concorrenza è agguerritissima e in grado di mettere in campo risorse economiche davvero importanti", sottolinea ancora Lo Russo, citando, ad esempio, il montepremi da record del recente torneo '6 Kings Slam' in Arabia Saudita. "Basta questo per capire che le carte da giocare non possono essere quelle economiche ma devono essere soprattutto quelle legate alla capacità di organizzare un evento e di essere accoglienti per i tennisti - afferma ancora il sindaco -, le delegazioni e chi viene a Torino per l'evento. Sono queste le carte che come squadra territoriale abbiamo messo in campo perché si possa arrivare a centrare questo risultato - conclude - e il programma di iniziative presentato oggi vede una città che ruota intorno alle Atp, con tantissimi eventi che proveranno a coinvolgere l'intera comunità per fare il tifo per Sinner e costruire le condizioni per poter essere competitivi per avere le Finals per altri cinque anni".