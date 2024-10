Alcaraz, che fai? Il gesto non passa inosservato: qual è la sostanza inalata

Carlos Alcaraz inizia al meglio il Masters 1000 di Parigi-Bercy superando il cileno Jarry in 7-5, 6-1. Protagonista assoluto dopo il forfait di Sinner, lo spagnolo avanza nel tabellone e si candida a principale favorito per la conquista del torneo nella capitale francese. Protagonista in campo e anche davanti alle telecamere che hanno ripreso un momento molto particolare durante un momento di pausa del match. Lo spagnolo si è accomodato in panchina, ha preso un flacone inalandone il contenuto per ben tre volte per poi chiudere gli occhi, alzare la testa, sbarrare gli occhi e concludere con un colpo di tosse. Procedura ripresa dalla tv e che ha strappato un sorriso allo stesso tennista quando si è accorto di essere ripreso e al suo allenatore, Juan Carlos Ferrero, che lo ha sorpreso con una battua: "Sembra tu stia utilizzando popper".