Da Sinner a Shelton, quale superpotere vorrebbero: quello di Jannik fa riflettere...

Quale superpotere vorrebbero avere i migliori tennisti del mondo? La risposta arriva dai grandi del circuito che alla domanda posta sui social nel canale ufficiale ATP hanno risposto in maniera molto diversa. "Volare", risponde Jack Draper che in un secondo momento si trova d'accordo con Rublev sul poter tornare indietro nel tempo: "Aiuterebbe a rimediare agli errori in partita, come un brutto servizio ad esempio". Capacità di volare utile anche a Shelton, che aggiungerebbe volentieri la super velocità al suo modo di giocare, e per Zverev, al quale non dispiacerebbe poter parlare con gli animali. Super salto per Rune, ma anche il teletrasporto per Zhang ed Humbert. "Zuppa di cipolle", questa la richiesta bizarra di Hurkacz mentre a sorprendere realmente nella risposta, come in campo, è sempre lui: Jannik Sinner.