Anche Bolelli-Vavassori ko: flop azzurro a Parigi. E Volandri...

Tutti i ko degli azzurri a Parigi

Non un Masters fortunato quello di Bercy, che oltre a forfait annunciato da Jannik Sinner, ha conosciuto l'eliminazione di tutti gli altri italiani in gara. Lorenzo Sonego si è arreso al primo turno contro Nicolas Jarry (7(7)-6(4), 6-3), Fabio Fognini è andato ko con Alexander Bublik (7-5, 7-5) e Luciano Darderi con Tallon Griekspoor (6-3, 6-4). E ancora, Matteo Berrettini ha ceduto contro Alexei Popyrin (7-5, 7(7)-6(2)) e Lorenzo Musetti ha salutato Parigi dopo l'eliminazione per mano di Jan lennard Struff (6-4, 6-2). Infine Matteo Arnaldi, sconfitto da Holger Rune (6-4, 6-4). Non è invece sceso in campo Flavio Cobolli, costretto a ritirarsi per un problema alla spalla dalla sfida contro Richard Gasquet. Un flop azzurro dunque, che potrebbe aver fatto storcere il naso a Filippo Volandri in previsione del ritorno dell'Italia in Coppa Davis in programma dal 19 al 24 novembre.