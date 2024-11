Paolini pronta per le WTA Finals: “Un privilegio esserci”. Sul doppio con Errani...

RIAD (Arabia Saudita) - Jasmine Paolini è pronta a giocarsi l'ennesimo appuntamento da protagonista alle Wta Finals, al via da sabato e fino al 9 novembre a Riad. La tennista azzurra, numero 4 al mondo, gareggerà in singolare e in doppio con Sara Errani: "È una competizione straordinaria, è un privilegio essere qui. Sono felice di competere in singolo e doppio". Debutto contro la kazaka Elena Rybakina (che nel media day ha annunciato di aver ingaggiato Goran Ivanisevic come nuovo coach per la prossima stagione) ribadendo l'importanza di giocare il doppio: "Mi aiuta tantissimo, non penso sia casuale che questi risultati siano arrivati tutti insieme. Ho iniziato a giocare il doppio ogni settimana e sono migliorata anche in singolare"

Il rapporto con Sara Errani

"Sara penso mi aiuti molto. Faccio tante domande, è un tipo di giocatrice diversa da me, sto cercando anche di rubare qualcosa dal suo tennis, dal suo modo di capire il gioco. Lei è più tattica di me dentro il campo. Giocare il doppio con lei credo mi abbia aiutato a capire meglio il gioco. Non è successo per caso che sono migliorata tanto in singolare quando ho iniziato a giocare di più il doppio. Fisicamente non è semplice giocare singolare e doppio in tutti i tornei, ma per me ci sono solo elementi positivi".