Sinner torna in campo, Torino è più vicina: con chi si è allenato a Montecarlo

Per Jannik Sinner è iniziato il countdown verso le Atp Finals di Torino. Reduce dallo stop forzato per il virus intestinale che l'ha obbligato a saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, il tennista azzurro è tornato in campo a Montecarlo per i primi allenamenti. Insieme a lui l'ex n. 8 al mondo Radek Stepanek e Cahill che ha postato un selfie di squadra in cui Sinner appare sorridente: "Bello essere di nuovo in campo e a lavoro. Ci vediamo presto a Torino".