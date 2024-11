Sinner ancora più forte: il segreto a Montecarlo prima delle Nitto ATP Finals

Zverev non si è fatto sfuggire l’occasione e questo gli ha consentito di salire in semifinale. Il tedesco, in ragione dell’eliminazione di Alcaraz negli ottavi per mano del francese Humbert, scavalcherebbe il murciano in caso di vittoria a Parigi Bercy arrivando a Torino come numero 2 della Race. Ciò significherebbe per Sinner e ovviamente Alcaraz il 50% di possibilità di ritrovarsi avversari nella fase a gironi. Mancano ancora molte certezze e ieri il quadro dei pretendenti a Torino ha assunto nuovi colori. De Minaur, che aveva appena scavalcato Rublev conquistando l’ottava piazza puntava a consolidarla e invece è stato fermato in 3 set da Holger Rune. Proprio il danese, autore di una stagione a dir poco involuta e caratterizzata dalle molte incertezze, su tutte la mancanza di una stabile guida tecnica, è tornato in gioco per la qualificazione: è in corsa a Parigi dove oggi cercherà di dare ulteriore solidità alla sua candidatura cercando di superare Zverev in semifinale. Deve vincere e fare il bis la prossima settimana a Metz - dove saranno in gara anche Ruud, al momento settimo nella Race e Rublev, nono - per salire sull’ultimo treno per Torino quasi a sorpresa. A Metz andranno invece a caccia di punti preziosi De Minaur e Tommy Paul, attualmente 11° nella Race ed eliminato a Parigi da Adrian Mannarino. Il 27enne del New Jersey può ambire a un posto come riserva alle Finals.