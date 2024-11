"Sinner, chiamarlo macchina svilisce l'umano. Pogacar diamante speciale"

Merito dell’oro olimpico? «Credo che già prima fosse maturata un’attenzione diversa. Chi ha provato a fare questo percorso con il calcio femminile è andato in contro a una delusione. Non funziona. Dopo il calcio, la pallavolo è lo sport più praticato e la maggioranza di tesserati sono ragazzine. Dietro ci sono le famiglie, i compagni, le scuole. Allora si capisce che c’era un territorio fertile. Abbiamo giocatrici e tecnici bravi, però siamo indietro a livello di dirigenza».

Velasco ha messo solo la ciliegina? «Velasco in quattro mesi non poteva cambiare nulla sul fronte della tecnica. Il suo grande merito è stato quello dare tranquillità al gruppo. In campo si è visto che le ragazze erano nelle condizioni per dare il meglio. Io stimo Mazzanti, ma c’erano ferite che andavano superate. L’altra mossa vincente di Julio è stata portare Massimo Barbolini come secondo. Si tratta di un tecnico quasi più bravo di lui. Non è cosa da poco. In genere ci si circonda di yesmen. La grandezza di Julio è anche questa».

Velasco ha permesso a Egonu di dare il meglio? «Lei è un fenomeno. Lo si era capito già nel 2018. In più piace al pubblico, anche quando esprime giudizi fuori dal campo. Si è creato un personaggio. Ma va gestita al meglio. E qui torniamo alle responsabilità dei dirigenti».