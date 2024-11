Zverev n° 2 del mondo, superato Alcaraz: cosa cambia per Sinner verso le ATP Finals

PARIGI (Francia) - Il successo ottenuto contro Holger Rune, con il punteggio di 6-3, 7-6(4), vale ad Alexander Zverev non soltanto la finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi-Bercy. Il tennista tedesco di origine russa, infatti, con questa vittoria - da lunedì - occuperà la seconda posizione del ranking mondiale a scapito di Carlos Alcaraz, che scivola contestualmente in terza piatta. Tale avvicendamento avrà 'ripercussioni' anche sul leader della classifica, l'azzurro Jannik Sinner, in ottica Nitto Atp Finals.