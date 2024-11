Djokovic salta le Finals? "Dubito ci sarà". Ma la qualificazione è quasi certa

Che fine ha fatto Nole Djokovic? Tra gli ultimi aggiornamenti, quello del coach croato Ivan Ljubicic, che dopo aver dichiarato che il serbo si sia recato in vacanza alle Maldive, ha condiviso i suoi sospetti circa la partecipazione dell’ex leader mondiale alle Finals di Torino in programma dal 10 al 17 novembre. Ma c'è di più, lo stesso Djokovic ha annunciato la gravidanza della compagna Jelena Ristic. L’ultimo torneo disputato dall'oro olimpico a Parigi è il Masters 1000 di Shanghai, che lo ha visto arrendersi a Jannik Sinner all’ultimo atto. Da allora, Djokovic è a caccia del titolo n. 100. Quello che simbolicamente completerebbe una carriera tempestata di record e trionfi. Tuttavia, Ljubicic ha ritenuto come "il suo obiettivo sono sicuramente i tornei e non la classifica perché per salire più in alto, dovrebbe giocare molto di più. Non è né fisicamente né mentalmente preparato per questo, ma ci ha dimostrato a Shanghai che quando vuole competere, può sfidare i migliori!”. E ancora: “Dubito che giocherà a Torino quest’anno, ma ci riproverà l’anno prossimo. Se si qualificasse, non giocare quest’anno sarebbe un segnale che sta dando priorità ai quattro tornei più importanti in questa fase avanzata della sua carriera“. Nel mentre, la graduatoria della Race spiana la strada alla partecipazione del serbo, che qualora decidesse di volare a Torino avrebbe quasi certamente un posto garantito tra i migliori otto.