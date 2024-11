Zverev trionfa a Parigi Bercy, Humbert ko: nel 2024 ha più vittorie di Sinner!

Alexander Zverev ha fatto suo il "Rolex Paris Masters", l'ultimo Atp 1000 della stagione, andato in scena all'Accor Arena di Parigi-Bercy. Il tedesco, numero 3 del mondo e terza forza del tabellone, ha sconfitto in finale il francese Ugo Humbert, 18 del ranking Atp e quindicesimo favorito del seeding, col punteggio di 6-2 6-2. Per Zverev, che da domani tornerà numero due del mondo, è il 23° successo in carriera, il secondo del 2024, dopo quello centrato agli Internazionali d'Italia. Il tedesco si è arreso invece all'ultimo atto in 13 occasioni, delle quali due quest'anno, ovvero al Roland Garros e ad Amburgo.