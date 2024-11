Swiatek rimonta Krejcikova all'esordio nelle Wta Finals, Gauff batte Pegula

RIAD (Arabia Saudita) - Sotto di un set e due break, Iga Swiatek ribalta tutto e firma la sua prima vittoria alle Wta Finals, in scena a Riad fino al 9 novembre. La numero 2 del ranking mondiale batte la campionessa di Wimbledon Barbora Krejcikova per 4-6, 7-5, 6-2 e firma la decima vittoria in tredici partite giocate in carriera nel torneo di fine stagione. Swiatek conserva qualche speranza di finire la stagione da leader della classifica. Per riuscirci deve intanto vincere il titolo, con almeno due successi nel girone, e sperare che Aryna Sabalenka non chiuda il suo gruppo da imbattuta. Ma gli scenari sono favorevoli alla bielorussa. Se infatti Swiatek dovesse perdere una o due partite nel girone, a Sabalenka basterà vincere il suo stesso numero di partite nel round robin per assicurarsi il posto di numero 1 a fine 2024.