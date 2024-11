Errani-Paolini, buona la prima nel doppio alle WTA Finals: Dolehide-Krawczyk ko

Esordio con vittoria per Sara Errani e Jasmine Paolini nelle Wta Finals di doppio, in scena a Riyadh. La toscana e la romagnola, coppia numero 4 del mondo e del seeding, hanno vinto il primo loro match del Gruppo Bianco, superando al super tie break il duo composto dalle statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk (quinte del ranking), con il punteggio di 1-6 6-1 10-4. Nell'altra sfida della prima giornata del raggruppamento, invece, Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe (2) hanno sconfitto Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova (7) per 7-6 (6) 6-4.