Sinner sempre numero 1, Zverev supera Alcaraz e Djokovic…: la nuova classifica ATP

Grandi cambiamenti questa settimana nella top 10 della classifica Atp. Balzo in avanti per Alexander Zverev che scavalca Carlos Alcaraz e si posiziona ora alle spalle dei Jannik Sinner, sempre più numero uno con un ampio margine di vantaggio sugli inseguitori. Il tedesco, che a Parigi-Bercy ha vinto il suo settimo Masters 1000, aveva raggiunto il secondo posto per la prima volta nel giugno 2022, ma un grave infortunio alla caviglia subito al Roland Garros lo aveva poi costretto a ritirarsi per il resto della stagione. Dietro Alcaraz, ora in terza piazza, non c'è Novak Djokovic ma Daniil Medvedev: il russo supera il serbo e si è piazza subito fuori dal podio. Conserva la sesta posizione l'americano Taylor Fritz mentre il norvegese Casper Ruud, settimo (+1), e l'australiano Alex de Minaur, ottavo (+2), scalzano il russo Andrey Rublev, novo (-2), e il bulgaro Grigor Dimitrov, decimo (-1).