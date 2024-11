Sinner a casa Juve in vista delle Finals: test fisici, poi via agli allenamenti

Sinner e la finale contro Nole nel 2023

Testa di serie numero 4, alle Atp Finals del 2023 Jannik Sinner si è preso la scena contendendo il titolo in finale al suo predecessore in vetta alla classifica mondiale. Prima di arrendersi a Djokovic, l’azzurro si è fatto strada superando Tsitsipas (6–4, 6–4), Djokovic al secondo appuntamento (7–5, 6(5)–7, 7–6(2) ), Rune (6–2, 5–7, 6–4) e Medvedev (6–3, 6(4)–7, 6–1). All’ultimo atto contro il serbo, Sinner si è invece arreso in 2 set con lo score finale di 6–3, 6–3. Un percorso che lo ha candidato verso vette mai raggiunte prima da un tennista italiano. L'azzurro non ha infatti mai mancato l'occasione di riconoscere l'importanza delle sfide contro leggende come Djokovic per la propria ascesa in campo e nella classifica mondiale.