Errani e Paolini, una rimonta e una vittoria con il cuore alle WTA Finals

Il cuore, ma anche la testa, oltre l’ostacolo per firmare la prima, storica, vittoria di una coppia tutta italiana alle Wta Finals . Anche in doppio, dunque, l’esordio tricolore alla King Saud University Sports Arena di Riad è all’insegna del sorriso, quello di Sara Errani e Jasmine Paolini , di nuovo a segno 24 ore dopo il successo individuale su Elena Rybakina . È un’affermazione in rimonta, quella delle campionesse olimpiche di Parigi, sulle statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk , vincitrici del 1000 di Toronto e qualificate per il prestigioso evento di fine stagione come le azzurre al loro primo anno insieme. L’avvio è stato davvero da incubo per le italiane, vulnerabili al servizio e "leggere" nei colpi a differenza delle due yankee: così, dopo che la 28enne di Bagni di Lucca ha tenuto il turno inaugurale, sono sette i game consecutivi a stelle e strisce (6-1 1-0).

Errani-Paolini: un’annata da applausi

Come in altre occasioni in un’annata da applausi, dopo un primo set durato appena 21’ sono state brave a resettare e reagire Errani (aveva formato con Roberta Vinci l'unica coppia tricolore mai arrivata alle Finals: 2012, 2013 e 2014) e Paolini, capendo di dover mettere più pressione alle avversarie. Proprio Jasmine nel terzo gioco con una risposta di rovescio al corpo di Dolehide ha piazzato il primo break, ai danni di Krawczyk (al Masters per il quarto anno consecutivo e con la terza partner diversa). Poi la romagnola ha tenuto la battuta (3-1) e da lì è monologo Italia: la toscana sale in cattedra in risposta (4-1) e la 37enne di Massa Lombarda detta legge a rete, così da rimandare il verdetto al super tie-break. Che è stato a senso unico (10-4) perché il binomio azzurro ha ormai preso le misure alle rivali e, con i relativi accorgimenti, anche alle caratteristiche della superficie veloce. Un successo dal sapore speciale per la veterana di mille battaglie, ex n.1 al mondo in specialità. "Sono felicissima di giocare con Jasmine, che in questa stagione sta facendo grandi cose – sottolinea Sara -. Dopo un primo set troppo rapido abbiamo provato ad attaccare di più e ci siamo riuscite. Non avevo mai vinto prima alle Finals, il primo match che gioco con lei e va subito bene... Il torneo non sarà facile ma siamo contente, partire con una vittoria fa bene".

Ora il tandem Dabrovski-Routliffe

"All’inizio eravamo un po’ passive, la chiave è stata riuscire ad essere più aggressive – l’analisi della giocatrice allenata da Renzo Furlan -. I punti qua sono corti ed è fondamentale partire bene e spingere la palla, quindi ho cercato di colpirla più forte che potevo. Sono contentissima per queste vittorie, però ci sono altre partite, quindi bisogna restare concentrate e cercare di far bene anche nelle prossime". Errani e Paolini torneranno in campo domani contro la canadese Gabriela Dabrovski e la neozelandese Erin Routliffe, seconde favorite del seeding, che hanno aperto il Gruppo Bianco imponendosi sulla taipanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova. Prima, però, per Jas c'è da pensare alla sfida odierna con la n.1 del mondo Aryna Sabalenka, che ha vinto 21 delle ultime 22 partite. La bielorussa è avanti 2 a 1 nei precedenti dopo l’affermazione dello scorso anno a Pechino, però l’azzurra può affrontarla senza l’assillo del risultato a tutti i costi. Intanto hanno cominciato il loro cammino positivamente Iga Swiatek, capace di recuperare un set e due break alla ceca Barbora Krejcikova, e Coco Gauff, che ha dominato il derby a stelle e strisce con Jessica Pegula.

I risultati

Singolare, gruppo Arancione Swiatek (Pol) b. Krejcikova (Cze) 4-6 7-5 6-2, Gauff (Usa) b. Pegula (Usa) 6-3 6-2.

Doppio, gruppo Bianco Errani/Paolini (Ita) b. Dolehide/Krawczyk (Usa) 1-6 6-1 10-4, Dabrowski/Routliffe (Can/Nzl) b. Chan/Kudermetova (Tpe/Rus) 7-6(6) 6-4 OGGI (diretta tv Sky Sport e SuperTennis) ore 11: Melichar Martinez/Perez (Usa/Aus) c. Siniakova/Townsend (Cze/Usa); alle 13.30 Rybakina (Kaz) c. Zheng Qinwen (Cin); alle 16 Sabalenka (Bie) c. Paolini (Ita), Kichenok/Ostapenko (Ucr/Let) c. Hsieh/Mertens (Tpe/Bel).